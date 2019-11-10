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"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:51 م
"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلزام كافة الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمى خدمات الصيانة، بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة خلال أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية، طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

وأوضح عبد المعطى، أن مجلس إدارة الجهاز اتخذ قرارًا بالإجماع بالزام كافه الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمى خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانه واصلاح السيارات والسلع المعمرة او اى سلع اخرى خلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية على مدار العام وكذا الزامهم بإعلان وسيله التواصل للمستهلكين.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة التزام كافه الموردين ومقدمى الخدمات بتوفيق اوضاعهم واعلان خدمات الطوارئ للجهاز والمستهلكين كافه ،وشدد" عبد المعطى " على انه فى حاله عدم الالتزام يحال المخالف الى النيابه العامه لاتخاذ شئونها طبقاً لنص مواد قانون حمايه المستهلك ارقام (66،25،21،20،9).

وعلى جانب آخر وجه رساله أخرى للتجار ومقدمى الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه ومنحهم فاتورة واضحه مدون بها كافه بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن اى ممارسات سلبيه تضر المستهلك.       

وأهاب رئيس الجهاز السادة المواطنين الابلاغ عن أى ممارسات سلبيه ضارة بحقوقهم الاستهلاكية او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية لافتا الى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 و ايضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG او على صفحته بالفيسبوك "الصفحة الرسمية لجهاز حمايه المستهلك بمصر).


حمايه المستهلك

صيانة الشركات الاجهزة اثناء الاجازات

صيانة الاجهزة خلال العطلات الرسميه

جهاز حماية المستهلك

اليوم السابع بلس

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