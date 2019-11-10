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حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين باستخدام "التوك توك" فى النزهة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:20 م
حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين باستخدام "التوك توك" فى النزهة توك توك،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف . 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بشارع جسر السويس دائرة القسم، اشتبه فى دراجة بخارية "توك توك" يستقلها ثلاثة أشخاص، وفور مشاهدتهم للقوات لاذوا بالفرار بالدراجة، فقام الضابط بمطاردتهم، وتمكن من استيقاف الدراجة وضبط قائدها وتبين أنه "أحمد. ك"، 20 سنة، سائق توك توك وضبط بحوزته حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى 22 جنيها، هاتف محمول، وبعض المتعلقات الشخصية، بينما لاذ آخران بالفرار .

وأثناء الفحص حضرت "فاطمة. م." 40 سنة، حاصلة على ليسانس آداب والتى تعرفت على المضبوطات، وقررت بأنها حال سيرها مترجلة بالشارع محل الضبط  فوجئت بقيام المتهم المضبوط والهاربان بخطف حقيبة يدها، ولاذوا بالفرار بالدراجة واتهمتهم بالسرقة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغة أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع كل من "أحمد. ع"، 20 سنة، عاطل، "حسن. ا"، 19 سنة، عاطل .

وتم بارشاده ضبط المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول .

وبمناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة، واعترفوا بارتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط الهاتفين المستولى عليهما من المجنى عليهما الثانى والثالث بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

 

 

 


قسم النزهة مباحث القاهرة

النزهة

جريمة سرقة

سرقة المواطنين

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