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حبس "نباش" طعن عامل نظافة لخلافات علي جمع القمامة بالإسكندرية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:13 ص
حبس "نباش" طعن عامل نظافة لخلافات علي جمع القمامة بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس نباش 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض والشروع في قتل عامل نظافة بسكين، أثناء قيامه بجمع القمامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء اشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة بوصول عامل نظافة يدعى توفيق أحمد توفيق أبو الفتوح، 26 سنة، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابا بجرح طعني، اثناء جمع القمامة خلف مستشفي جيهان بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر.
 
تم عمل كمين بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، والقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
وبسؤال المجني في تحقيقات النيابة تبين أنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أحد الصناديق بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر حاول أحد النباشين منعه من رفع القمامة حتى ينتهي من فرزها فرفض فقام الأخير بطعنه بسكين.
 
وكشف تقرير الطبي المبدئي، إصابة المجني عليه بجرح طعني في العضد الأيمن، أبعاده حوالي 3x 7سم، مع وجود اشتباه قطع في الشريان والعصب ما يستدعي عرضه على جراح أوعية دموية.
 
 

 

 


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