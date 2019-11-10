حبس المتهم بقتل مزارع فى مشاجرة للخلاف على شجرة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة مركز الإبراهيمية، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهم بقتل جاره المزارع للخلاف على شجرة ومسقى مائى بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" محمد السيد محمد أحمد" 63 سنة فلاح مقيم الترعة الجديدة الإبراهيمية، لمستشفى الإبراهيمية العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجنى عليه وعدد من جيرانه للخلاف على مسقى مائى وشجرة بالطريق، وإصرار المجنى عليه على بقاء الشجرة وجيرانه على اقتلاعها لمرور المسقى المائى، فقام " عبد الله م" 28 سنة عامل بالتعدى على المجنى عليه بالضرب المبرح وتم القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8727 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.