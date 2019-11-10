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حالة الطقس اليوم الأحد 10 /11 /2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 10 /11 /2019 فى مصر والدول العربية طقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ، ﻃﻘﺲ معتدل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة  ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻮره اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺤﺎء  ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.
 
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.
ويكون الطقس أدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. 
وتظهر كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية في مختلف المناطق.
ويوجد احتمال ضعيف لهُطول زخات محليّة من الأمطار بأجزاء محدودة من المملكة.
وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقد تعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق.
وفي خليج العقبة
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقد تعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق.
 

الطقس فى فلسطين 

 
تراوح الحرارة مكانها دون تغير يذكر وحرارة حول منتصف العشرينات مئوية او قد يزيد قليلاً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والساحلية أيضاً.
بينما تصل الحرارة الى نهاية العشرينيات مئوية في المناطق السهلية والمنخفضة نسبياً. بينما تُسجل حرارة ثلاثينية في مناطق الأغوار والبحر الميت. الرياح تبقى شرقية جافة تنشط في بعض الفترات.

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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