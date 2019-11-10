"جعلت صوتها مسموعا"..الاندبندنت: المرأة قوة دافعة رئيسية لاحتجاجات لبنان

كتبت رباب فتحى

اهتمت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بتسليط الضوء على الدور التى تلعبه النساء فى الاحتجاجات اللبنانية ضد القوى السياسية، وقالت إن السمة الرئيسية لل مظاهرات التي اجتاحت لبنان خلال الأسابيع الأخيرة كانت افتقارها للزعماء ، ولكن هذا لا يعنى أنها بلا قيادة.

وأوضحت الصحيفة أنه في مقدمة المسيرات ومجموعات النقاش والاعتصامات وحواجز الطرق ، كانت النساء قوة دافعة رئيسية وراء الحركة، معتبرة أنه في نظام سياسي حيث لا تحظى المرأة بتمثيل كافى ، فإنها جلعت صوتها مسموعا في الشوارع.

تقول ماريانا وهبي ، مستشارة العلاقات العامة ، التي كانت تحتج كل يوم: "لقد كانت النساء جزءًا مهمًا من هذه الثورة". "لقد كنا في الخطوط الأمامية ، لقد مكنا بعضنا البعض وحافظنا على السلام".

وفي مساء الأربعاء ، نظمت وهبي مظاهرة للنساء على ضوء الشموع في الساحة الرئيسية بالمدينة ، حضرها الآلاف. لقد كانت لحظة مؤثرة ، لكن دور النساء في هذه الاحتجاجات كان أكثر من رمزي ؛ لقد غيرت بشكل كبير من شخصياتهن شخصيتهم واتجاههن.

وأشارت الصحيفة إلى صورة أصبحت أحد رموز الاحتجاجات، حيث وقعت مشاجرة بين حراس وزير الحكومة والمحتجين. وعندما قام أحد الحراس بالتلويح بمسدس ، قامت امرأة تدعى ملك علوية بتسديد ركلة سريعة إلى فخذه.

وأضافت "الاندنبدنت" أن صورة امرأة تنتقد هذا التمثيل للطبقة السياسية الفاسدة والأبوية في البلاد انتشرت على الفور، ويبدو أنها سرعان ما أصبحت حافزًا رئيسيًا في جلب المزيد من الناس إلى الشوارع.