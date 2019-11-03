احتجاجات لبنان.. مظاهرات حاشدة فى "أحد الوحدة" ودعوات للإضراب العام

كتب محمد تهامى زكى

انطلقت، مساء الأحد، تظاهرات حاشدة فى بيروت وعدة مدن أخرى فى لبنان، فيما تصاعدت دعوات لتنفيذ إضراب عام، غد الاثنين.

ووفقا لقناة "سكاى نيوز"، فإن أعدادا غفيرة من المتظاهرين احتشدت فى مختلف ساحات الاعتصام، لإبداء تمسكهم بمطالبهم الهادفة إلى تشكيل حكومة جديدة ومحاربة الفساد وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية.

وأشارت إلى أن، عشرات الآلاف يتظاهرون فى بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية وصور وكفرمان، وأن المتظاهرين فى ساحات بيروت دعوا إلى إضراب عام يوم غد الاثنين.

وتأتى تظاهرات اليوم بعد دعوات للاعتصام تحت اسم "أحد الوحدة"، وفى أعقاب أيضا تأكيد حركة "لحقى" نيتها التصعيد فى الشارع.

وقالت "لحقى"، فى بيان "ثورتنا مستمرة، نلتقى اليوم فى جميع ساحات الثورة، ليس لأننا شارع بمواجهة شارع آخر. إنما لنقول أن اليوم هو "أحد الوحدة": وحدتنا، نحن الناس، بمواجهة سلطة اجتمعت لضرب مصالحنا وحقوقنا".

وأضافت "نلتقى فى -أحد الضغط-، يدا بيد وجنبا إلى جنب، للوقوف بوجه المماطلة والوعود، وللضغط على من يتحكمون اليوم بالقرار السياسى حتى يرضخوا لإرادة الناس التى عبرنا عنها فى الشوارع والساحات".