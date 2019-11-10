جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل لقياداتها حول كيفية بناء فريق عمل ناجح

كتب محمود راغب

نظمت جامعة عين شمس ورشة عمل للقيادات الجامعية بعنوان كيفية بناء فريق عمل ناجح، وذلك تحت رعاية وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات .

وقالت الجامعة، فى بيان لها، إن ذلك يأتى انطلاقا من حرص جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة بأهمية تنمية القدرات البشرية، تعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسى والإسهام بكفاءة وفعالية فى تطوير وتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين مما يساهم في بناء وتطوير المنظومات الإدارية، دعم ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وبالتعاون مع المعهد القومى للإدارة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط .

ومن ناحيته ، أكد الدكتور محمود المتينى على أهمية التحديث والتطوير الإدارى بكافة المؤسسات، وذلك نتيجة للتطور الكبير الذى يشهده العالم، مشيرا إلى أن المهارات موجودة بالفعل لدى العديدين ولكنها غابت تنميتها لفترة، مؤكدا أن تطوير وتنمية المهارات سيشمل كافة الإداريين بالجامعة من أجل رغبتنا فى التحسين المستمر.

وأشارت الدكتورة رحاب فراج المدير التنفيذى لتنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومى للتخطيط فى كلمتها نيابة عن الدكتورة شريفة الشريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إلى أن جامعة عين شمس هى أول جامعة فى مصر والشرق الأوسط تحضر تلك التجربة، مشيرة إلى دور المعهد فى بناء القدرات البشرية وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى واستراتيجية 2030.

وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية للحصول على نتائج أفضل للعاملين بالجامعة وذلك من خلال ديناميكية مجموعة أو مجموعات العمل وايضا وضع استراتيجيات فعالة لبناء الفريق، مما يؤدى الى تحقيق افضل النتائج والوصول الى الاهداف المرجوة بفاعلية.

وتضمنت ورشة العمل العديد من المحاور الفنية منها، اهمية العمل كفريق، تصميم فرق العمل، كيفية اختيار فريق العمل ، قياس أداء الفريق وإعداد الأفراد للتفاعل الجماعى داخل فريق العمل وأسرار الاتصال الفعال بين فريق العمل وإعداد الافراد للتعاون وتكوين روح الفريق فى العمل.