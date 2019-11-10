سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تشارك فى "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" بالقاهرة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:57 م
جامعة سوهاج تشارك فى "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" بالقاهرة جامعة سوهاج - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت جامعة سوهاج، فى فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامه، تحت عنوان "شراكه متكاملة نحو مستقبل مستدام"، والذى نفذته وزارة التخطيط، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن فعاليات المنتدى استمرت على مدار اربعة أيام، بحضور عدد من أساتذة الجامعات المختلفة وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بفندق هيلتون هليوبوليس بالقاهرة.

وشارك الدكتور حازم المشنب أستاذ الفيزياء بكلية العلوم والمشرف الأكاديمى على نموذج محاكاه جامعة الدول العربية، الجلسة العلمية والتى اقيمت تحت عنوان "التعليم والتعلم من أجل مستقبل أفضل ودور التعليم والتعلم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتى جاءت ضمن فعاليات الأسبوع العربي، حيث ركزت الجلسة على أهمية دمج مفاهيم الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكيفية الاستفادة من تلك المؤسسات فى نشر الوعى المجتمعى بأهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وقال الدكتور حازم المشنب أنه خلال اللقاء تناولت المناقشات الدور المجتمعى لمنظمات المجتمع المدنى فى دمج الشباب والفتيات فى الخطط القومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد تم فتح الحوار بين المشاركين حول أهمية البحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية ربط ذلك بإستراتيجية مصر 2030.

 


سوهاج

جامعة سوهاج

الاسبوع العربى للتنمية

رئيس جامعة سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكلوى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكلوى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة