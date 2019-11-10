جامعة سوهاج تشارك فى "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" بالقاهرة

سوهاج - محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج، فى فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامه، تحت عنوان "شراكه متكاملة نحو مستقبل مستدام"، والذى نفذته وزارة التخطيط، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن فعاليات المنتدى استمرت على مدار اربعة أيام، بحضور عدد من أساتذة الجامعات المختلفة وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بفندق هيلتون هليوبوليس بالقاهرة.

وشارك الدكتور حازم المشنب أستاذ الفيزياء بكلية العلوم والمشرف الأكاديمى على نموذج محاكاه جامعة الدول العربية، الجلسة العلمية والتى اقيمت تحت عنوان "التعليم والتعلم من أجل مستقبل أفضل ودور التعليم والتعلم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتى جاءت ضمن فعاليات الأسبوع العربي، حيث ركزت الجلسة على أهمية دمج مفاهيم الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكيفية الاستفادة من تلك المؤسسات فى نشر الوعى المجتمعى بأهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وقال الدكتور حازم المشنب أنه خلال اللقاء تناولت المناقشات الدور المجتمعى لمنظمات المجتمع المدنى فى دمج الشباب والفتيات فى الخطط القومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد تم فتح الحوار بين المشاركين حول أهمية البحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية ربط ذلك بإستراتيجية مصر 2030.