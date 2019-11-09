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طالبات جامعة سوهاج يحققن الفوز على جامعة بنها فى كرة السلة

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:32 م
طالبات جامعة سوهاج يحققن الفوز على جامعة بنها فى كرة السلة الطالبات
سوهاج محمود مقبول

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فاز فريق كرة السلة للطالبات بجامعة سوهاج على فريق جامعة بنها فى أولى جولات دورة "الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى رقم 47" ، التى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات على مدار العام الدراسى بمشاركة 26 جامعة حكومية وخاصة فى أكتر من 20 مسابقة رياضية متنوعة .

وقال عزيز أن دورة الشهيد الرفاعى تأتى تنفيذاَ لخطة النشاط السنوية للاتحاد الرياضى للعام الجامعى 2019/2020، مشيراً إلى أن الجامعة من جانبها حريصة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية فى ظل رؤية الدولة بضرورة دعم مختلف المدارس والجامعات لبناء مجتمع شبابى سليم وصحي، وبما يتوافق مع سياسات الدولة نحو زيادة الوعى الصحى وبناء الإنسان، مضيفاً أن المشاركة فى مثل تلك البطولات والفعاليات تعد فرصة للتقارب والحوار بين طلاب الجامعات المصرية، وتبادل الثقافات والخبرات وخلق التنافس الشريف بين جميع اللاعبين.

وفى السياق نفسه أوضح نشأت عباس مدير النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن أولى مباريات كرة السلة للطالبات بدأت بين جامعتى سوهاج وبنها، واقيمت فعالياتها على أرض ملعب سوهاج الرياضي، حيث أسفرت النتيجة عن فوز فريق طالبات جامعة سوهاج بواقع 46 نقطة مقابل 45 لنظيرتها بنها.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة ستجرى الاثنين القادم الموافق 11 من نوفمبر بين فريقى طالبات السلة بجامعتى سوهاج وقناة السويس، وستقام الفعاليات على أرض ملعب كرة السلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

 

 


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جامعة بنها

كرة السلة

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