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جامعة القاهرة: تجديد 3 شهادات أيزو فى الجودة لمركز تنمية القدرات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:42 ص
جامعة القاهرة: تجديد 3 شهادات أيزو فى الجودة لمركز تنمية القدرات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تجديد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، 3 شهادات لأنظمة الجودة من شركة SGS العالمية المانحة لشهادات الأيزو المعتمدة دوليًا، وهى شهادات فى جودة الإدارة، وجودة السلامة والصحة المهنية، وجودة البيئة، وذلك وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز خلال شهر نوفمبر.

وقال الخشت فى بيان اليوم، إن مركز تنمية القدرات من أهم مراكز التدريب فى مصر، ويقوم على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلى والإقليمى، وفقًا لرؤية الجامعة فى تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز فى التدريب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، أن المركز متخصص فى تنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة والتأهيل للقيادات من خلال خبراء متخصصين باستخدام الوسائل الحديثة فى التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولى.


جامعه القاهره

محمد عثمان الخشت

شهادات ايزو

التعليم العالى

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