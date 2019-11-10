بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة

كتب زكى القاضى

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بالقوات المسلحة ، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والسيد رئيس جامعة القاهرة وعميدا كلية الهندسة والعلوم ووكيلا كلية الهندسة وكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

اشتمل البروتوكول على التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءات الإختراع وريادة الأعمال ونشر سياسة الملكية الفكرية والمشاركة في المؤتمرات العملية وورش العمل والندوات البحثية العلمية فى مجال البحث العلمى والمؤتمر الدولى لبحوث وإبتكارات الطلبة والمسابقات الدولية التى تتم لدى الطرفين.

وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول تم الإعلان عن تقديم حافظة الإيداع الخاصة بتسجيل براءة الاختراع بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ودعم براءات الاختراع بالكلية الفنية العسكرية تحت عنوان " مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأوكتيني للجازولين المصرى " والذي يعد إحدى ركائز التعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة.

والجدير بالذكر أن الفريق البحثى المشترك المكون من الكلية الفنية العسكرية وأعضاء كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد والدكتورة منال محمد متولى الباحثة فى مجال البترول بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور ).

ونجح فى إنتاج مخلوط مبتكر يعمل على رفع الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى من 80 إلى 92 وذلك باستخدام إضافات قليلة التكلفة.

وأظهر هذا المخلوط نتائج جيدة من حيث الانبعاثات البيئية وكفاءة الاحتراق ومعدلات تآكل المحرك ومخطط البدء فى الإجراءات التى تتضمن تنفيذ تجارب الأداء علي المستوى النصف صناعى ودراسة الجدوى الإقتصادية فى حالة وضع هذه الفكرة البحثية فى حيز التنفيذ الفعلى فى السوق المحلى.