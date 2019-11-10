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تلاميذ روسيا يتدربون على الـ"كلاشينكوف" فى مئوية مخترعها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:24 ص
تلاميذ روسيا يتدربون على الـ"كلاشينكوف" فى مئوية مخترعها جانب من التدريبات على الكلاشينكوف
محمد عبد المجيد

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تدرب أكثر من 100 تلميذ روسى، على جمع بندقية كلاشنيكوف، فى أحد متنزهات موسكو ضمن نشاطات مقررة فى عطلة نهاية الأسبوع، احتفالاً بالذكرى المئوية الأولى لولادة ميخائيل كلاشنيكوف مخترع هذا السلاح الشهير.
 
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتية، يشهد اليوم الأحد، الذى يصادف ميلاد كلاشنيكوف فعاليات عديدة من بينها معارض ودروس فى الوطنية.
 
و كان قد تجمع عشرات الصبيان والفتيات، أمس السبت، وبعضهم بلباس عسكرى فى متنزه فى جنوب موسكو، للمشاركة فى مسابقات ونشاطات من بينها مباراة "باينتبول" وجمع نماذج وهمية من الرشاش.
 
وقال أندرى ستاريه مدير منظمة "غوارديا" للشبيبة المنظمة للنشاط، "ما لا يقل عن مئة شخص شاركوا" فى النشاطات.
 
وشدد، على أن منظمته تقيم نشاطات كهذه بانتظام، وأن تجمع السبت غير مرتبط مباشرة بالذكرى، مشيراً إلى أن الأطفال الروس بحاجة إلى أن يطلعوا "على الحياة الفعلية"، وكيفية جمع هذا السلاح الشهير.
 
وتوفى كلاشنيكوف عام 2013، عن 94 عاماً، وهو يعتبر فى روسيا بطلاً قومياً ورمزاً لماضى البلاد العسكرى.
 
ويشكل رشاشه، عنصراً أساسياً فى التدريب العسكرى فى روسيا وحول العالم، كما بيع أكثر من 100 مليون رشاش كلاشنيكوف فى العالم، وثمة 50 جيشاً يستخدمه .
 

روسيا

كلاشينكوف

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