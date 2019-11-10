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تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية وأرقام تليفوناتها بالبحر الأحمر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:00 ص
تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية وأرقام تليفوناتها بالبحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تضم محافظة البحر الأحمر عدة مستشفيات حكومية، بينها مستشفى واحدة عام، وهى مستشفى الغردقة العام، وأخرى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، و4 مستشفيات مركزية داخل المدن المختلفة، تعرف على عناوين تلك المستشفيات فى المعلومات الاتية. 

1- مستشفى الغردقة العام : طريق الكورنيش، منطقة الدهار، الغردقة، أمام مديرية الشئون الصحية، تليفون رقم 0653546740

2-مستشفى حميات الغردقة : طريق المطار، مدينة الغردقة، أمام منطقة مبارك 8، تليفون 0653549188

3- مستشفس غارب المركزى : شارع الحرية، مدينة رأس غارب، بجوار سنترال رأس غارب، تليفون :0653620353

4-مستشفى سفاجا المركزي: شارع الشفاء، طريق القرى، سفاجا، تليفون : 0653251549

5-مستشفى القصير المركزي: منطقة مبارك، بداية الطريق الدائرى، القصير، تليفون :0653330070

6-مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم: شارع الخرافى، وسط البلد، مرسى علم، تليفون :0653720290

7-مستشفى الشلاتين المركزي: وسط المدينة، شارع المستشفى، الشلاتين، تليفون :01095390914

 


البحر الاحمر

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الغردقة

سفاجا

عناوين مستشفيات البحر الاحمر

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