تعرف على عناوين وأرقام هواتف المستشفيات الحكومية بالوادى الجديد

تتميز محافظة الوادى الجديد بتفردها فى مستوى جودة الخدمات الحكومية فى كل المصالح والهيئات على مستوى المركز والقرى، ومنها الخدمات الصحية، حيث تشتمل المحافظة على عدد من المستشفيات الحكومية والتى تعتبر من أكثر مستشفيات قطاع الصعيد جاهزية، وذلك بعد تنفيذ الحكومة عدة مشروعات وبرامج لتطويرها ومنها مستشفى الخارجة العام الذى تم اعتماده كمستشفى نموذجى بعد أن خضع لعملية تطوير بتكلفة تصل إلى حوالى 120 مليون جنيه، وتطوير باقى المستشفيات الحكومية انتهاء بوضع حجر الأساس لبناء أكبر مستشفى نموذجى بالداخلة بتكلفة 500 مليون جنيه .

ولتيسير الوصول إلى عناوين المستشفيات الحكومية بالوادى الجديد ننشر عناوين وأرقام هواتف تلك المستشفيات وهى:

- مستشفى الخارجة العام - مدينة الخارجة - شارع النبوى المهندس رقم هاتف 0922920777

- مستشفى الصدر بالخارجة - مدينة الخارجة ميدان الشعلة – رقم هاتف 0922921467

- مستشفى الحميات بالخارجة - مدينة الخارجة ميدان الشعلة – رقم هاتف 0922937228

- مستشفى الداخلة العام - مدينة موط – ميدان المستشفى – رقم هاتف 0922821555

- مستشفى الفرافرة المركزى – طريق الفرافرة الواحات البحرية مدينة الفرافرة رقم هاتف 0922510047

- مستشفى باريس المركزى - طريق باريس الخارجة - مدينة باريس رقم هاتف 092 2975006

- مستشفى بلاط المركزى طريق بلاط الداخلة - مدينة بلاط رقم هاتف 0922703003