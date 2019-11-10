سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية بالمحاور

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:50 ص
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية بالمحاور شبورة مائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن.
 
وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة و التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.
 
كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.
 
وأوضحت ادارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.
 
وشددت ادارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية و زيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات و يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
 
 

اخبار المرور

الشبورة المائية

حوادث الطرق

ارشادات المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:30 ص

فيديو.. ظهور شبورة مائية أعلى محور صفط اللبن وسط سيولة مرورية

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:29 ص

شبورة مائية تحجب الرؤية على طريق الفيوم ..صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:06 ص

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:56 ص

فيديو.. شبورة مائية تغطى الطريق الصحراوى الشرقى.. وانعدام جزئى للرؤية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:28 ص

استقرار بحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد: درجات الحرارة بالعاصمة تتراوح بين 34 و 36 درجة.. وتحذيرات من الشبورة المائية للمسافرين

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"أوقاف سوهاج" تستهدف افتتاح ألف فصل محو أمية بالمساجد لتعلم القراءة والكتابة

"أوقاف سوهاج" تستهدف افتتاح ألف فصل محو أمية بالمساجد لتعلم القراءة والكتابة

تعرف على مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء × 8 معلومات

تعرف على مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء × 8 معلومات

لجنة الفتوى توضح حكم من كان يصلى وسمع مقولة "صل على النبى".. هل يرد؟

لجنة الفتوى توضح حكم من كان يصلى وسمع مقولة "صل على النبى".. هل يرد؟

10 معلومات عن خطة تطوير الدراسة فى المرحلة الإعدادية.. تعرف عليها

10 معلومات عن خطة تطوير الدراسة فى المرحلة الإعدادية.. تعرف عليها

فيديو يكشف تناقض أردوغان.. يهاجم ارتفاع معدلات الفقر ببلاده قبل اعتلاء حكم أنقرة

فيديو يكشف تناقض أردوغان.. يهاجم ارتفاع معدلات الفقر ببلاده قبل اعتلاء حكم أنقرة

صور.. تعرف على معابد رمسيس الأول والثانى والأوزوريون فى البلينا بسوهاج

صور.. تعرف على معابد رمسيس الأول والثانى والأوزوريون فى البلينا بسوهاج

تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس

تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

"من الضلمة إلى النور".. قصة "ربيعة" من الأمية للحصول على الدبلوم

"من الضلمة إلى النور".. قصة "ربيعة" من الأمية للحصول على الدبلوم

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة