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الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:30 ص
الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية شبورة مائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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ظهرت فى الفترة الأولى من الشتاء الحالى وجود شبورة مائية قد تؤدى إلى وجود بعض الحوادث أثناء السير على الطريق، لذلك تناشد الهيئة العامة للمرور بالالتزام ببعض القواعد خلال السير على الطريق.

ومن أهم وسائل الحماية من الشبورة المائية كالتالى:
 
1- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.
 
2- وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة.
 
3- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار.
 
4- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.
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5- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.
 
6- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج إليها مع عدم التوقف فى نهر الطريق مطلقًا.

الشبورة المائية

وسائل الحماية من الشبورة

حوادث الطرق

اخبار

اليوم السابع بلس

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