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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:24 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرة 46.96 نقطة، لتصل إلى مستوى 10228.13 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 27 مليون سهم بقيمة 88.5 مليون ريال قطرى عبر 2217 صفقة، وارتفع 1 سهما، وانخفض 31سهما، واستقر سهم واحد.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.61%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%.
 
 
 

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