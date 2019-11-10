تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرة 46.96 نقطة، لتصل إلى مستوى 10228.13 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 27 مليون سهم بقيمة 88.5 مليون ريال قطرى عبر 2217 صفقة، وارتفع 1 سهما، وانخفض 31سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.61%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%.