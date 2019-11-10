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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط معظم القطاعات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:05 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط معظم القطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% خاسرا 32.39 نقطة ليصل إلى مستوى 2666.39 نقطة، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 64 مليون سهم محققة ما قيمته 73.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1212 صفقة ل30 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 26 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدا بنسبة 0.42%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 0.76%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتينمنتس بنسبة 0.49%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.75%، ثم سهم إعمار للتطوير بنسبة 7.22%.

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