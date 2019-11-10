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تحذير لمتبعى الحمية الغذائية.. إذا شعرت بالجوع ابتعد عن هذه الأطعمة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:00 ص
تحذير لمتبعى الحمية الغذائية.. إذا شعرت بالجوع ابتعد عن هذه الأطعمة الحميات الغذائية
فاطمة ياسر

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الرغبة في الوصول للوزن المثالي والرشيق من الأمور التي يسعي الكثيرون للقيام بها، ولذا يتبع الكثيرون الحميات الغذائية الهادفة للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد ولكن يفاجأون بعدم نزول الوزن نتيجة للقيام ببعض الاشياء الخاطئة المسببة لزيادة الوزن عندما يشعرون بالجوع.

وخلال الأسطر القادم سنتعرف علي الحيل الجيدة عند شعورك بالجوع بين الوجبات أثناء اتباعك للحميات الغذائية وذلك وفقا لموقع "health"

يقوم البعض بتناول الوجبات السريعة عندما يشعرون بالجوع خلال اتباع الحميات الغذائية، ولذلك يجب الابتعاد عن هذا الامر وتجنب تناول هذه الأطعمة تجنبا لزيادة الوزن، ولذا  يجب تناول السلطة الخضراء بدلا من الأطعمة السريعة.

إذا شعرت بالرغبة في تناول السكريات اي الحلويات فعليك تناول الفواكه بدلا من الحلويات الغنية بالدهون والسكريات لانها تزيد من وزنك وأنت ترغب في التخلص منه.

عليك تناول المكسرات فهي غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال اتباع الحميات الغذائية الهادفة للتخلص والقضاء من الوزن الزائد، وهي تساعد في تقليل شعورك بالجوع ولذا فهي خيار جيد لمتبعي الحميات الغذائية.

عليك الإكثار من تناول الخضروات لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال مرحلة التخلص من الوزن الزائد.


الدايت

انقاص الوزن

المكملات الغذائيه

اطعمه

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