تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية، كلا من: محمد خيري، وماضي عبد الحميد، وعزت الصيفي، وجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.