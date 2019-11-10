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تجديد حبس متهمة لمشاركتها جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها 15 يوما

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:33 م
تجديد حبس متهمة لمشاركتها جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها 15 يوما حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "رانيا . ج" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة لاتهامها بمشاركة جماعة ارهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمة في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

 

 


تجديد حبس متهمة

مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

نيابة أمن الدولة

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