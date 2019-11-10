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بدء التحقيق فى فيديو طبيب منيا القمح لتركه المرضى وامتنعه عن العمل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:47 م
بدء التحقيق فى فيديو طبيب منيا القمح لتركه المرضى وامتنعه عن العمل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور ياسر السويدى مدير إدارة المستشفيات، لتحقيق فى واقعة امتناع طبيب فى مستشفى منيا القمح عن الكشف عن المرضى طبقا لترتيب الحجز، وتركة لعمله بعد قيام إحدى المريضات بتصويره لإثبات الواقعة.

كان حصل اليوم السابع على مقطعين فيديو، تم تصويرهما داخل غرفة الكشف بمستشفى منيا القمح، والذى على الفور أصدر قراره بإحالة الواقعة للتحقيق.

وأظهر المقطع الاول جلوس الدكتور "هشام. ش " بجواره الممرضة المسئولة عن الكشوفات على المكتب والمريضة صاحب مقطع الفيديو تشكو من انتظارها هى وعشرات المرضى للطبيب للكشف عليهم والطبيب سمح بإدخال الكشف مريضة ليست ضمن الحاجزين المنتظرين، الأمر الذى أثار غضب الطبيب لتصويره وترك الغرفة، وجاء فى المقطع الثانى بخروج الطبيب انتظار عشرات المرضى أمام الغرفة يشكون انتظارهم للكشف من الثامنة والنصف صباحا حتى الظهر وقت تصوير الفيديو دون الكشف عليه.


الشرقية

اخبار الشرقية

مستشفي منيا القمح

تقصير الأطباء

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