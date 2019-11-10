بالخطوات.. اعرف كيف تحصل على ترخيص مركب للنزهة فى نهر النيل

تحدد وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة في قطاع حماية النيل مجموعة من الإجراءات الضابطة للحصول على ترخيص مركب للنزهة فى نهر النيل.
واليك الشروط المحددة للحصول على ترخيص:
1- طلب باسم مدير عام حماية النيل المختصة.
2- رسم لصالح خزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة .
3- تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقمه القومي.
4- مستندات الملكية .
5- موافقة " المحافظة- ادارة الملاحة الداخلية- وزارة الداخلية".
6- بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة.
7- شهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع.
8- إقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الرى والتى يتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل إصدار الترخيص وذلك طبقاً لآخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن.
9- اقرار بالإلتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94.
10- 3 ملفات مستوفاة المستندات المطلوبة على أن تكون إحداهم أصلية وكافة المستندات حديثة.
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