سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بالخطوات.. اعرف كيف تحصل على ترخيص مركب للنزهة فى نهر النيل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:00 ص
بالخطوات.. اعرف كيف تحصل على ترخيص مركب للنزهة فى نهر النيل وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدد وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة في قطاع حماية النيل مجموعة من الإجراءات الضابطة للحصول على ترخيص مركب للنزهة فى نهر النيل.

واليك الشروط المحددة للحصول على ترخيص:

 

1- طلب باسم مدير عام حماية النيل المختصة.

2- رسم لصالح خزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة .

3- تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقمه القومي.

4- مستندات الملكية .

5- موافقة " المحافظة- ادارة الملاحة الداخلية- وزارة الداخلية".

6- بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة.

7- شهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع.

8- إقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الرى والتى يتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل إصدار الترخيص وذلك طبقاً لآخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن.

9- اقرار بالإلتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94.

10- 3 ملفات مستوفاة المستندات المطلوبة على أن تكون إحداهم أصلية وكافة المستندات حديثة.

 

 

 

 

وزارة الموارد المائية والرى

قطاع حماية النيل

نهر النيل

ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى تنظم ندوة توعية حول "ترشيد المياه" لأئمة الأوقاف فى المنوفية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:57 م

"الرى" تنظم معرضا للمؤسسات العاملة فى قطاع المياه بمؤتمرها الشهر الحالى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:00 ص

تعرف على حجم أعمال إزالة التعديات على المجارى المائية منذ يناير 2015

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:00 ص

مصر تستعد لأكبر حدث مائى فى الشرق الأوسط الشهر الحالى.. اعرف التفاصيل

السبت، 05 أكتوبر 2019 10:37 م

الرى: مصر طالبت بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولى بمفاوضات سد النهضة

السبت، 05 أكتوبر 2019 06:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

"من الضلمة إلى النور".. قصة ربيعة من الأمية للحصول على الدبلوم.. صور

"من الضلمة إلى النور".. قصة ربيعة من الأمية للحصول على الدبلوم.. صور

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

نص عليها القانون.. اعرف الحقوق الصحية للطفل منذ ولادته

نص عليها القانون.. اعرف الحقوق الصحية للطفل منذ ولادته

بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

"لو هاكر هتتبهدل".. الحبس والغرامة عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الشخصية

"لو هاكر هتتبهدل".. الحبس والغرامة عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الشخصية

التعليم تضع برنامجًا لتنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى بالعربى والإنجليزى

التعليم تضع برنامجًا لتنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى بالعربى والإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة