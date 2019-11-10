بالإسماء.. تعرف على ضحايا حادث بالوعة الصرف الصحى بقرية زاوية بمم المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

ينشر "اليوم السابع" المتوفين فى حادثة مصرع 4 أشخاص بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حال محاولتهم إنقاذ عامل، وهم رضا كرم عماد 30 عاما هانى الجمل الافرع 32 عاما، محمد عبده خطاب 41 عاما، محمد عيد البيومى 37 عاما.

والمصابين هم محى عبد النبى عمار 35 عاما، محمد عوض العبد 29 عاما، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى تلا، والمصابين إلى المستشفى العسكرى.

كان 4 أشخاص قد لقو مصرعهم وأصيب شخصين آخرين وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

على الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.