تايلاند تستعد لاستقبال بابا الفاتيكان 20 نوفمبر فى أول زيارة بعد 30 عاما

كتبت فاطمة شوقى

يجرى بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، خلال الفترة من 20 ـ 26 من نوفمبر الجارى رحلة إلى تايلاند ومن ثم إلى اليابان.

وقالت إذاعة الفاتيكان إن شعار المرحلة الأولى لهذه الزيارة الرسولية الـ27، هو "رسل المسيح، رسل مرسلون، وأنها أجرت بهذا الصدد، حديثا مع الأب رافاييلى سانودناه، المرسل فى تايلاند منذ 10 سنوات، للحديث عن جو الانتظار الذى تعيشه البلاد.

وقال الكاهن الإيطالى ساندوناه إن "زيارة البابا فرنسيس ستساعد فى تثبيت إيمان الكاثوليك الذين يعيشون فى هذه المناطق، وستتم تحت شعار تعزيز الحوار بين الأديان مع العالم البوذى".

كما تحدث الكاهن المرسل عن معلومات حول الكاثوليك فى البلاد والعلاقة "اليومية والهادئة" مع العالم البوذى، وجوّ الاستعداد الذى يعاش فى انتظار وصول البابا فرنسيس "الذى يرى فيه الشعب مثالاً للتواضع والسلام".

وذكر أن "زيارة البابا هذه تأتى 30 عاما من زيارة البابا يوحنا بولس الثانى، ولذلك هناك انتظار وفرح كبيرين فى استقباله كمرجع لوحدة الإيمان، وذلك لأن الكنيسة هنا صغيرة وتشتمل على أقليات، لذلك فهذا الحدث مهم جدا بالنسبة لهم ولنا جميعا".

وخلص الأب ساندوناه مؤكدا أن "هذه الزيارة ستشكل بالتأكيد خطوةً جميلة نحو الأمام، سواء أكان على صعيد الحوار أم من ناحية الشهادة المطلوبة من الكنيسة المحلية".