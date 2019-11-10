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امتلاء الساحات والميادين فى عموم لبنان بالمتظاهرين وسط مظاهر احتفالية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:34 م
امتلاء الساحات والميادين فى عموم لبنان بالمتظاهرين وسط مظاهر احتفالية مظاهرات لبنان اليوم
(أ ش أ)

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اكتظت الساحات والميادين الرئيسية فى عموم لبنان، مساء اليوم الأحد، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التى شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية.

وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار" رافعين أعلام لبنان ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل، محملين إياها مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على نحو غير مسبوق، ومطالبين باستقلال القضاء ومحاسبة مرتكبى جرائم الفساد والعدوان على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.

وأقام المتظاهرون منصة ضخمة بها مكبرات صوتية فى ساحة الشهداء بوسط بيروت، أذاعوا من خلال الموسيقى الحماسية والأغانى الوطنية اللبنانية، كما اعتلى المنصة بين الحين والآخر نشطاء لإلقاء كلمات أمام المتظاهرين لتأكيد الإصرار على التصعيد فى مواجهة السلطة من خلال تحركات جديدة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.

واعتبر النشطاء الذين اعتلوا منصات التظاهر أن السلطة السياسية متقاعسة عن تنفيذ مطالب المتظاهرين، ومتباطئة فى تشكيل حكومة إنقاذية مصغرة قوامها الاختصاصيين، مشددين على أن التحركات الاحتجاجية مستمرة وستشهد تصاعدا كبيرا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وامتلأت الميادين والساحات فى العاصمة بيروت وكذلك فى صيدا "جنوبا" وبعلبك الهرمل "شمالى شرق البلاد" وطرابلس "شمالا" بالمتظاهرين على نحو كثيف، مؤكدين أنهم مستمرون فى انتفاضتهم الرامية إلى بناء البلاد وإيقاف نزيف الفساد.

وبينما أضاء المحتجون الشموع فى عدد من البلدات البقاعية بمدينة زحلة (أكبر مدن محافظة البقاع) وتحركوا فى مسيرات عبر الشوارع رددوا خلالها الهتافات المتضمنة المطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، اغتنم المتظاهرون فى طرابلس الفرصة للاحتفال بمناسبة المولد النبوى الشريف تزامنا مع الاحتجاج والتظاهر، عبر تعليق اللافتات التى تتضمن التهنئة بهذه المناسبة.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.

 

 

 


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