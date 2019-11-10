"اليوم العالمى للتوعية بمخاطر التسونامى".. ورشة عمل بمعهد علوم البحار

كتب ــ محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور شوقى ذكى سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول تنظيم المعهد القومى لعلوم البحار فرع الإسكندرية ورشة عمل بعنوان "اليوم العالمى للتوعية بمخاطر التسونامى" يوم 5 نوفمبر الجارى بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

وقال بيان للتعليم العالى اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالمشاركة فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الخامس من نوفمبر اليوم العالمى للتوعية بمخاطر التسونامى، بحضور د.أمانى إسماعيل عميدة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، ود.أحمد مصطفى مدير فرع المعهد بالإسكندرية، وممثل لجنة IOC الإفريقية، وعدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية ومراكز اتخاذ القرار.

وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بموجات التسونامى ومخاطرها، والإجراءات التى يجب اتخاذها للحد من أثارها، ورفع مستوى الوعى بكيفية تقليل المخاطر الناجمة عنها حال حدوثها، وتسونامى بين الحاضر والماضي، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول فى الحد من مخاطر التسونامى.

ودارت مناقشات بين الحضور من الأساتذة والباحثين والخبراء مع الطلاب حول توعيتهم بمخاطر التسونامى، ورفع الوعى البيئى والمجتمعى لديهم.

وشارك فى فعاليات ورشة العمل عميد كلية البترول والتعدين جامعة مطروح، ووكلاء كليتى العلوم بجامعتى الإسكندرية ومطروح، ورئيس معهد بحوث الشواطئ، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية، ونقيب العلميين بالإسكندرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والعديد من المراكز البحثية الزراعية، بالإضافة إلى مشاركة 150 طالب بثمانية مدارس بالإسكندرية.