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النيابة تطلب التحريات حول تورط مشرف أحد المصانع فى سرقة خزنية بـ6 أكتوبر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:29 م
النيابة تطلب التحريات حول تورط مشرف أحد المصانع فى سرقة خزنية بـ6 أكتوبر سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية، للوقوف على ظروف وملابسات تورط مشرف إنتاج بأحد المصانع، فى سرقة محتويات خزينة المصنع بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتستمع النيابة لأقوال المتهم حول الواقعة، بعدما واجهته بالتحريات الأولية التى أشارت إلى تورطه فى سرقة الخزينة.

انتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول سرق 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالي عن طريق كسر الخزينة، بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، مشرف إنتاج بالمصنع، مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعنرف بارتكاب الواقعة، وأنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للاختباء داخل المصنع لحين انتهاء الوردية الثانية، ثم توجه لورشة الصيانة وأحضر قاطع كهربائى، وقام بقطع مفصلات الخزينة، واستولى منها على المسروقات وفر هارباً عن طريق باب البضائع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وأضاف بقيامه بالتخلص من دفاتر الشيكات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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