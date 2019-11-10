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"المزايا القابضة" تتحول للخسائر فى الربع الثالث بسبب انخفاض الإيرادات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:46 م
"المزايا القابضة" تتحول للخسائر فى الربع الثالث بسبب انخفاض الإيرادات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة المزايا القابضة، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجارى، بصافى خسائر 3.91 مليون دينار مقابل صافى ربح بلغ 4.82 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وحققت الشركة خسائر بقيمة 5.03 مليون دينار فى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 1.92 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضى.
 
وأرجعت شركة المزايا القابضة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الأحد، أسباب التحول لصافى خسائر، إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، والخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة للعقارات بغرض المتاجرة.
 
كانت أرباح شركة المزايا القابضة، قد تراجعت بنسبة 61.4%، فى النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 1.12 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 2.9 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام السابق.

المزايا القابضة

بورصة دبى

المزايا

خسائر شركة المزايا

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