سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:38 ص
المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة ونش مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
 

حملات مرورية بالجيزة

رفع السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. المرور يتابع حركة السيارات بالطرق خلال الشبورة المائية.. تكثيف تواجد سيارات الإغاثة على المحاور.. تحذيرات من الحوادث فى حالة انعدام الرؤية.. التشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة لمنع التصادمات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:00 ص

شبورة مائية تغطى سماء القاهرة والجيزة والمرور يناشد توخى الحذر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:58 ص

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية بالمحاور

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:50 ص

"المرور" توصى بتوخى الحذر بسبب ظهور شبورة كثيفة على الطرق السريعة

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:54 ص

المرور: كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لشارع الهرم منعا للزحام

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى طفلك من الصداع النصفى؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى طفلك من الصداع النصفى؟

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

10زلازل تضرب إيران بعد 48 ساعة من زلزال أسفر عن مصرع 5 وإصابة 300

10زلازل تضرب إيران بعد 48 ساعة من زلزال أسفر عن مصرع 5 وإصابة 300

مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض

مبادرة 100 مليون صحة: الحرص على النظافة الشخصية يحمى من 4 أمراض

شاهد.. أدوات الحلاقة الخاصة بالملك فاروق فى متحف المجوهرات الملكية

شاهد.. أدوات الحلاقة الخاصة بالملك فاروق فى متحف المجوهرات الملكية

إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

طقس الخليج.. أمطار غزيرة تضرب السعودية والإمارات والبحرين

طقس الخليج.. أمطار غزيرة تضرب السعودية والإمارات والبحرين

زى النهاردة عام 1775.. تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"

زى النهاردة عام 1775.. تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

مواجهة مثيرة بين يوفنتوس وميلان فى كلاسيكو الدوري الإيطالي

مواجهة مثيرة بين يوفنتوس وميلان فى كلاسيكو الدوري الإيطالي

أحمد حجازى ينضم لمعسكر المنتخب ببرج العرب اليوم

أحمد حجازى ينضم لمعسكر المنتخب ببرج العرب اليوم

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية بالمحاور

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية بالمحاور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة