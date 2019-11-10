المتهم بإلقاء أنبوبة على طفل المنوفية: تشاجر مع ابنى فألقيتها عليه

المنوفية - محمود شاكر

أصيب طفل بكسر بالقدم إثر إلقاء شخص أسطوانة غاز عليه أثناء مروره بالشارع بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى العقيد مصطفى النشال وكيل المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بإصابة الطفل "ا ع" 8 سنوات بكسر بالقدم، إثر إلقاء "ع ن"، 38 سنة، بقال، مقيم بقرية مجيريا، اسطوانة غاز عليه أثناء مروره بالشارع، وأدى إلى إصابته بكسر بالقدم.

وبمواجهة المتهم اعترف بإلقاء الأسطوانة على الطفل عقب نشوب مشاجرة بين الطفل وبين نجله، قام على إثرها بإلقاء الأسطوانة عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.