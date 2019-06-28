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الرئيس الروسى يحث دول بريكس للبحث عن حلول للمشاكل التجارة العالمية المتراكمة

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:40 ص
الرئيس الروسى يحث دول بريكس للبحث عن حلول للمشاكل التجارة العالمية المتراكمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الوضع فى الاقتصاد العالمى لا يمكن إلا أن يثير القلق، مشيرا إلى أن الحمائية والحواجز السياسية تتزايد فى العالم.

وقال بوتين خلال اجتماع دول بريكس على هامش قمة العشرين: "الوضع الاقتصادى العالمى الراهن، لا يمكن أن لا يثير القلق، وبشكل تلقائى فإن التجارة الدولية لم تعد محرك النمو الاقتصادى وتعانى من عبئ الحمائية المتزايد والقيود والحواجز ذات الدوافع السياسية".

وأشار بوتين حسبما نقلت وكالة سبوتنيك إلى أن هناك مؤشرات تؤكد ضعف نشاط الأعمال، وتفاقم الدين العالمي، وتقلبات كبيرة فى الأسواق المالية وأسواق العملات والسلع.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومى 28 و29 يونيو الحالى، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

 


قمة العشرين

بوتين

التجارة العالمية

دول بريكس

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