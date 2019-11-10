القبض على مدرس وعاملين و3 سيدات بتهمة التنقيب عن الآثار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد فى القبض على مدرس وعاملين و3 سيدات أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المساكن بمنطقة قمة فايد دائرة مركز فايد.

وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية مفاده ورود معلومات للرائد أحمد شاهين رئيس مباحث مركز فايد مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بينهم سيدات بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمنطقة قمة فايد دائرة المركز.

وبإجراء التحريات السرية تبين لضباط المباحث أن صاحبتى المنزلين شقيقتين واستعانتا بعدد من الأشخاص بينهم مدرس من محافظة الإسكندرية وعاملين من نفس المنطقة بفايد وسيدة أخرى يقومون بالحفر داخل منزلها للبحث عن الآثار.

وانتقل ضباط مباحث مركز فايد للمنزلين المتحرى عنهما ملك المتهمين الأولى والثانية وتمكنوا من ضبط كلا من "نورا .ق.ال"42 عاما ربة منزل و"قدرية.ق.ال"43 عاما ربة منزل و"عيدة.ع.ب"54 عاما ربة منزل و"مقيمات قمة فايد دائرة مركز فايد و"أشرف.ك.ع"46 عاما مدرس مقيم الإسكندرية و"محمد.ال.ع"28 عاما عامل و"محمد.و.م"21 عاما عامل مقيمين قمة فايد دائرة مركز فايد أثناء تنقيبهم على الآثار وبحوزتهم معدات الحفر "بكرة حبل، كوريك، عتلة حديدية، وأدوات أخرى" كما تبين وجود حفرة بقطر 2.5 متر فى عمق 10 أمتار داخل احد المنازل .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وتعيين حراسة على المنزل.