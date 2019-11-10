القبض على عاطل تخصص فى سرقة السيارات ببنها

كتب فريق المحافظات

ألقت أجهزة الأمن ب القليوبية ، القبض على عاطل تخصص فى سرقة السيارات أسفل المنازل بمنطقة كفر مناقر ببنها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم أول بنها أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو محمد و ن 21 سنه، عاطل ومقيم كفر مناقر – دائرة القسم بممارسة نشاطا فردياً فى مجال سرقات السيارات من أسفل المنازل .

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وارتكابه عدة وقائع لسرقات السيارات ،وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن تلك السيارات ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.