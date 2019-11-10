العثور على جثة سيدة داخل أحد المساجد بالدقهلية

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد سيد سلطان، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى مدينة الكردى بالعثور على جثة سيدة غارقة فى دمائها داخل مسجد "أبي جبهة".

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان وتبين أن الجثة لسيدة تدعى هانم ح ، وبسؤال الأهالى أكدوا بأنها تعانى من مرض نفسى.

وأكد الفحص المبدئى، أن السيدة سقطت من أعلى السلم على رأسها، ما تسبب فى إصاباتها التى أودت بحياتها.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ميت سلسيل المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، و جارى تحرير محضر بالواقعة