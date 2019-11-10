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العثور على جثة رقيب شرطة مقتول بطلقات نارية فى القليوبية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:27 ص
العثور على جثة رقيب شرطة مقتول بطلقات نارية فى القليوبية جثة - أرشيفية
فريق المحافظات

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة رقيب شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة قتيلا إثر تلقيه عدة طلقات نارية في منطقة الوقف بمدينة القناطر الخيرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث القناطر الخيرية بالعثور على جثة رقيب شرطة قتيلا بمنطقة عزبة الوقف بالقناطر.

انتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وتبين أن الجثة لرقيب شرطة من قوة أمن القاهرة ومقيم بالقناطر الخيرية وأن القتيل به عدة طلقات نارية وعثر عليه ملقى بمنطقة عزبة الوقف وجاري معرفة سبب تواجده بالمنطقة وفحص آخر رؤية له وعلاقاته لبيان ملابسات الحادث وتولت النيابة التحقيق.

 

 


القناطر الخيريه

القليوبيه

مصرع رقيب شرطة

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