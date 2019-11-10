العاهل المغربى يعفو عن 300 شخص بمناسبة المولد النبوى

كتب محمد جمال

أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، وبمناسبة المولد النبوى الشريف، عفوا عن 300 شخص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون فى حالة سراح، محكوم عليهم من قبل محاكم المملكة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "المستفيدين من العفو الملكى والموجودين فى حالة اعتقال عددهم 109 سجناء، وقد استفادوا كلهم من تخفيض عقوبة الحبس أو السجن".

وأضافت المصادر، أن "المستفيدين الموجودين فى حالة سراح، والبالغ عددهم 191 شخصا، فقد استفاد 36 من العفو عنهم من عقوبة الحبس أو ما تبقى منها".

وتابعت، "وشمل القرار أيضا، العفو من الحبس مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، وكذلك العفو من عقوبتى الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 142 شخصا".