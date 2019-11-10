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الزراعة: فحص 5 آلاف طن تقاوى بطاطس مستوردة من أوروبا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:35 ص
الزراعة: فحص 5 آلاف طن تقاوى بطاطس مستوردة من أوروبا محصول البطاطس - ارشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن الموانئ المصرية استقبلت 5000 طن من تقاوى البطاطس المستوردة من الاتحاد الأوربى ، مضيفا أن الحجر الزراعى يواصل اخذ عينات وفحص الشحنة ، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشددة المتبع ، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة.

وأضاف العطار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك اجراءات رقابية مشددة لاستقبال باقى شحنات تقاوى البطاطس المستوردة استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية، مشير الى أن إجمالى الطلبات المقدمة للحجر الزراعى لاستيراد تقاوى البطاطس للموسم الجديد بلغت 180 ألف طن .

وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.


الحجر الزراعى

تقاوى البطاطس

زراعات البطاطس

فحص البطاطس

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