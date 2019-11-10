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الزراعة:طورنا المحاصيل لزراعتها بأفريقيا ونساعد القارة فى الرى وزيادة الانتاج

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:00 ص
الزراعة:طورنا المحاصيل لزراعتها بأفريقيا ونساعد القارة فى الرى وزيادة الانتاج يوم الغذاء الأفريقى
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور محمد سليمان مدير مركز البحوث الزراعية، أنه تم تطوير عدد من المحاصيل المصرية لزراعتها فى عدد من الدول الأفريقية، لتناسب المناخ ، واظهر ذلك نجاحا كبيرة وزيادة فى الإنتاج، مشيرا إلى ان اغلب الدول الأفريقية لديها مشاكل فى إدارة الزراعة وهذة مشكلة إذا تم حلها تزيد من الإنتاج بشكل كبير.
 
وأضاف الدكتور محمد سليمان، خلال الرد على سؤال حول مواجهة دودة الحشد، قائلا:  دودة الحشد كانت معروفة فى الامريكيتين، ومنذ اكثر من سنة تقريبا تحركت بسرعة إلى غرب افريقيا وانتقلت الى مصر ، وأجرينا أبحاثا عدة ورصد لتحركات الدودة، مشيرا الى أن آخر حدود تواجد دودة الحشد محافظة قنا، وبها حالات بسيطة من الإصابات، وهى تصيب الذرة والقصب، وهناك استعدادات فى جميع المحافظات لمواجهة الحشرة.
 
وفى السياق أجاب الدكتور حسن شمس، مدير وحدة الرى الحقلى بوزارة الزراعة على سؤال لأحد المشاركين من الصومال حول طرق الاستفادة من الشمس لتحسين الزراعة، قائلا: نسعى لنشر الطاقة الشمسية لاستخدامها فى ماكينات الرى وطلمبات الرفع، واقترحنا تخفيض تكاليف الطاقة الشمسية لتطبيقها فى جميع الدول الافريقية للاستفادة من الشمس لزيادة الأراضى المزروعة، وتحسين الرى، مشيرا الى ان مصر طورت من طرق الرى فى عدد من الدول الأفريقية والتحكم فى الفيضانات وتوفير مصادر اخرى للرى فى موسم الجفاف.
 
 

الري الحقلي

يوم الغذاء الافريقي

الزرعة

مشاكل الغذاء

افريقيا

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