الركبة الداكنة علامة على الإصابة بفرط التصبغ.. طرق طبيعية لعلاجها

كتبت هند عادل

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة الركبتين الداكنتين عندما يكون الجلد على رالركبة أغمق من الأجزاء الأخرى من الجسم، فهو شكل من أشكال فرط التصبغ ، والذي يمكن أن يحدث عندما يصنع الجلد الميلانين الزائد أو يحتوي عليه، الميلانين هو الصبغة الذي يعطي لون البشرة.

ووفقا لموقع "healthline" هناك عده أسباب محتملة للركبتين الداكنة وكيفية تفتيحها بشكل طبيعي

لماذا تكون البشرة أغمق على الركبتين والمرفقين؟

الجلد الداكن على الركبتين والمرفقين هو أمر شائع، يمكن أن يؤثر على الأفراد من جميع أنواع البشرة ، على الرغم من أنه يحدث في كثير من الأحيان عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. ذلك لأن البشرة الداكنة أكثر عرضة للإفراط في إنتاج الميلانين.

قد يكون هناك عدة أسباب للجلد الداكن على الركبتين والمرفقين والمفاصل الأخرى وتشمل هذه:

تراكم خلايا الجلد الميتة، احتكاك، التعرض للشمس، بعض الحالات الجلدية، مثل الأكزيما، فرط تصبغ بعد الالتهابات.

يمكنك تجربة العلاجات التالية لتفتيح الركبتين الداكنتين



شاي أخضر

الشاي الأخضر هو علاج تفتيح البشرة

إليك طريقة واحدة لاستخدام الشاي الأخضر:



قم بوضع كيس من الشاي الأخضر في كوب واحد من الماء الساخن لتهدأ.

اغمس كرة قطنية في الشاي وقم بضغط الزائدة.

اسحب على ركبتيك كرر مرتين في اليوم.

جل الصبار



ضع ملعقة كبيرة من جل الصبار على ركبتيك.

ضعيه بلطف على بشرتك بأيدي نظيفة.

كرر 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.