س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب مرض البهاق

كتب بيتر إبراهيم

البهاق هو مرض يسبب فقدان لون البشرة ويمكن أن يؤثر على الجلد على أي جزء من الجسم، قد يؤثر أيضًا على الشعر وداخل الفم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDay”، يحدث البهاق عندما تموت الخلايا التي تنتج الميلانين أو تتوقف عن العمل، ويؤثر البهاق على الأشخاص من جميع أنواع البشرة ، لكنه قد يكون أكثر وضوحًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وهو ليس معدي.

أعراض البهاق



العلامة الرئيسية للبهاق هي فقدان لون البشرة، وعادة ، يظهر اللون أولاً في المناطق المعرضة للشمس ، مثل اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين.

علامات البهاق تشمل:

فقدان غير مكتمل من لون البشرة

شيب الشعر على فروة الرأس والرموش والحواجب أو اللحية

فقدان اللون في الأنسجة التي تبطن داخل الفم والأنف

فقدان أو تغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين (شبكية العين)

يمكن أن يبدأ البهاق في أي عمر ، ولكن يظهر غالبًا قبل سن 20 .

أسباب البهاق



يحدث البهاق عندما تموت الخلايا المنتجة للصباغ (الخلايا الصباغية) أو تتوقف عن إنتاج الميلانين - الصباغ الذي يعطي لون بشرتك وشعرك وعينيك، وبقع الجلد المعنية تصبح أفتح أو بيضاء، ولا يعلم الأطباء سبب فشل الخلايا أو موتها.

وقد تكون مرتبطة بـ:

اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي الخلايا الصباغية في الجلد ويدمرها

تاريخ العائلة (الوراثة)

حدث مثير، مثل حروق الشمس أو الإجهاد أو التعرض للمواد الكيميائية الصناعية

مضاعفات البهاق



الأشخاص الذين يعانون من البهاق قد يكونون أكثر عرضة لخطر:

الضائقة الاجتماعية أو النفسية

حروق الشمس وسرطان الجلد

مشاكل العين ، مثل التهاب القزحية

فقدان السمع

علاج البهاق

تتوفر العديد من العلاجات للمساعدة في استعادة لون البشرة، وتختلف النتائج ولا يمكن التنبؤ بها، وبعض العلاجات لها آثار جانبية خطيرة، لذلك قد يقترح طبيبك أن تحاول أولاً تحسين مظهر بشرتك عن طريق تطبيق منتجات أو مكياج ذاتي الدباغة.

إذا قررت أنت وطبيبك علاج حالتك باستخدام دواء أو عملية جراحية أو علاج ، فقد تستغرق العملية عدة أشهر للحكم على فعاليتها. وقد تضطر إلى تجربة أكثر من طريقة أو مجموعة من الأساليب قبل أن تجد أفضل علاج لك.

حتى إذا نجح العلاج لفترة من الوقت ، فقد لا تدوم النتائج أو قد تظهر بقع جديدة.

علاج البهاق



العلاج بالضوء.

يجمع هذا العلاج بين مادة مشتقة من النبات تسمى psoralen والعلاج بالضوء (العلاج الضوئي) لإعادة اللون إلى بقع الضوء.

إزالة اللون المتبقي (تصبغ)

قد يكون هذا العلاج خيارًا إذا كان البهاق منتشرًا ولم تنجح العلاجات الأخرى، يتم تطبيق عامل إزالة الصباغ على المناطق غير المتأثرة من الجلد.

هذا يخفف تدريجيا بحيث يمتزج مع المناطق الملونة، ويتم العلاج مرة أو مرتين يوميًا لمدة تسعة أشهر أو أكثر.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية احمرار وتورم وحكة وجفاف الجلد. تصبغ البشرة دائم ، وستكون دائمًا شديد الحساسية لأشعة الشمس.

الجراحة

قد تكون الجراحة خيارًا لك إذا لم ينجح العلاج بالضوء، وهى تعتمد على إزالة لون بشرتك من خلال استعادة الألوان.

تطعيم الجلد.

في هذا الإجراء ، يقوم الطبيب بإزالة أجزاء صغيرة جدًا من جلدك الطبيعي المصطبغ ويربطها بالمناطق التي فقدت الصباغ، ويستخدم هذا الإجراء في بعض الأحيان إذا كان لديك بقع صغيرة من البهاق.