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الجنايات تنتظر 3 عاطلين لمحاكمتهم بتهمة تكوين عصابة لترويج الهيروين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:00 ص
الجنايات تنتظر 3 عاطلين لمحاكمتهم بتهمة تكوين عصابة لترويج الهيروين مخدر الهيريون_أرشفية
كتب عبد الهه محمود

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أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار المحامى العام للنيابات، 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى اتجار وترويج المخدرات " مخدر الهيروين "، فى الزاوية الحمراء.

بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، معلومات تفيد بقيام كلا من " سعيد.ع " 28 سنة عاطل، و " على.م " 30 سنة عاطل، و " أيمن.أ " 35 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرات بين المواطنين فى الزاوية الحمراء.

وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن من النيابة العامة لضبط المتهمين متلبسين، وبإعداد الأكمنة، تم ضبط أحد المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين " 300 جرام "، وتم بإرشاده ضبط المتهمان الآخران، أثناء تواجدهما بأحد الشقق السكنية بالمنطقة فى انتظار المتهم الثالث وبحوزته المواد المخدرة، استعدادا لترويجها، حيث تم ضبط بحوزتهم " 100 قرص مخدر ترامادول، 200 جرام حشيش، سلاح أبيض، 2000 جنيه، هاتفان محمول ".

وبمواجهتهم، اعترف المتهمين بقيامهم باتجار المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لهم لترويج تجارتهم غير المشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيقات.


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