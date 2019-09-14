النيابة تستعجل تقرير المعمل الكميائى حول ضبط 3 متهمين بحيازة 1.5 كيلو هيروين

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام للنيابات، تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاميلن وسائق، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيريون، وأسلحة نارية، فى السلام.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من" أ م"، 43 سنة، عامل، و"م اأ"، 28 سنة، عامل ومقيم بالشيخ زويد، فى شمال سيناء، و"م س إ"، 28 سنة، سائق ومقيم بالشيخ زويد، فى شمال سيناء، أثناء تواجدهم بدائرة قسم السلام وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام، وسلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار "، و2 سلاح أبيض "مطواة "، و5 هواتف محمول، ومبلغ مالى 1770 جنيها، وميزان حساس.