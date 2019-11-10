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الجريدة الرسمية تنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:39 ص
الجريدة الرسمية تنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ محمد صبحى

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد ، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 4767 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وفيما يلى نص اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.


التعليم العالى

الجامعات

خالد عبد الغفار

المستشفيات الجامعية

اللائحة التنفيذيه لقانون المستشفيات الجامعية

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