الجريدة الرسمية تنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد ، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 4767 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وفيما يلى نص اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد ، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 4767 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وفيما يلى نص اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.
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