الجريدة الرسمية تنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية

كتب ــ محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد ، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 4767 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وفيما يلى نص اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.