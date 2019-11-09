اختيار كلية الثروة السمكية بالسويس مقرا للمركز الأفريقى لمصائد الأسماك

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بشأن اختيار كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، لتكون مقراً لأحد المراكز الإقليمية في إفريقيا، وذلك في مجالات التدريب الأكاديمي في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الأكاديمي، وعلوم وتكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية؛ وأعلاف الأسماك، والصفات الوراثية.

وأشار التقرير المقدم من جامعة قناة السويس إلى الدكتور خالد عبد الغفار إلى إنشاء مراكز التميز الإفريقية في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، يعد إسهاماً بشكل مباشر في مهمة إصلاح مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (PFRS)، المتمثلة في توفير القيادة والدعم في توليد ونشر المعرفة في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية من أجل تعزيز المساهمة المستدامة للقطاع لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 في مجال الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش وخلق الثروة.

وأوضح التقرير أن المركز يهدف إلى نقل الخبرات وتدريب ورفع الكفاءات البشرية في مجال الاستزراع والمصايد وتربية الكائنات المائية ومنح درجات أكاديمية (دبلوم– ماجستير – دكتوراه) للمهتمين من الدول الإفريقية.

وألمح التقرير إلى أن الاتحاد الإفريقي يقدم دعمًا ماليا (يصل إلي خمسة مليون يورو) لأنشطة المركز علي ان توفر الجامعة مبني مناسب وباقي اللوجستيات للطلاب والباحثين من كوادر متخصصة لتدريبهم والاشراف عليهم ومعامل مجهزة وإقامة مناسبة بالإضافة الي المواد التدريسية والمصادر المكتبية وغيرها من الامكانات المطلوبة.

جدير بالذكر أن جامعة السويس تقدمت بمقترح إلى مفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة التابعة للاتحاد الإفريقي في مسابقة أطلقت في مايو 2018، لاستضافة أحد مراكز التميز إقليمياً في مجال الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وتم تقييم المقترح المقدم ضمن أفضل عشرة مقترحات، وقام وفد من الخبراء المتخصصين بزيارة رسمية في سبتمبر 2018 لزيارة جميع معامل ومباني الكلية وبعض الإدارات الآخرى بالجامعة، بالإضافة إلى فحص جميع الأوراق التي تؤكد قدرة الكلية والجامعة على تنفيذ أنشطة مركز التميز كما هو منوط به إقليمياً.