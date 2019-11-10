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التعليم تضع برنامجًا لتنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى بالعربى والإنجليزى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:00 ص
التعليم تضع برنامجًا لتنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى بالعربى والإنجليزى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برنامجيا علاجيا لتنمية مهارات طلاب الصف الأول الثانوى الفنى فى المهارات الأساسية فى مادتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بعد إجراء الاختبار القبلى، والذى حدد مستويات الطلاب خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر مسئولة، فى تصريح خاص، إن البرنامج العلاجى ينفذ من خلال التركيز على الطلاب ضعاف القراءة فى العربى والإنجليزى أثناء الحصص الدراسية، من خلال معلمى المادتين وأيضا زملائهم أصحاب المستويات الأفضل، مشيرة إلى أن نتائج الامتحان القبلى تشير إلى تحسن ملحوظ فى مهارات الطلاب فى العربى والإنجليزى عن العام الماضى.

وأشارت المصار، إلى أن البرنامج العلاجى جرى وضعه من قبل مستشارى المواد الدراسية فى الوزارة، وتوزيعه على المدارس الثانوية الفنية فى المحافظات لتطبيقه على الطلاب بشكل مستمر حتى يتحسن مستواهم فى مهارة العربى واللغة الإنجليزية، مضيفة أنه سيعقد امتحان بعدى خلال الفترة المقبلة لقياس مدى تأثير البرنامج العلاجى على الطلاب.

التربية والتعليم

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