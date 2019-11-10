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التعليم ترسل استمارة رؤساء لجان الدبلومات للمديريات استعدادا للإمتحانات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:00 ص
التعليم ترسل استمارة رؤساء لجان الدبلومات للمديريات استعدادا للإمتحانات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمارات رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة إلى المديريات التعليمية فى إطار الاستعداد لامتحانات والتى من المقرر أن تنطلق مايو 2020.
 
 
وقالت مصادر مسئولة لـ" اليوم السابع"، إن المديريات تسلمت استمارات رؤساء اللجان والمراقبين ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة حتى يتم كتابتها ومنح فرصة لمن يرغب فى التقدم للتعرف على طبيعة العمل فى منظومة الامتحانات، موضحة أن تلقى الاستمارات وكتابتها فى المديريات مستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
 
 
وأوضحت المصادر، أن اختيار رؤساء اللجان يكون وفق الخبرة والكفاءة وعدم وجودد مانع قانونى قريب أو جزاء تم توقيعه على العضو المتقدم، مشيرة إلى أنه من الصعب تطبيق نظام البوكليت فى امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام والذى سبق وأن درست الوزارة هذا المقترح.
 
 

التربية والتعليم

الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار التعليم

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