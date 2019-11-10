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الانتهاء من قوائم انتظار عمليات القلب بمستشفى العريش العام

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:20 م
الانتهاء من قوائم انتظار عمليات القلب بمستشفى العريش العام مستشفى العريش العام - أرشيفية

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أعلنت مستشفى العريش العام بشمال سيناء فى بيان لها مساء اليوم، انتهاء وحدة  قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية بمستشفى العريش العام من حالات قوائم الانتظار بالكامل وحالات الطوارئ  لمرضى القلب . 

وجاء فى البيان، أن الوحدة تستخدم بشكل أساسي في إجراء عمليات القسطرة القلبية التشخصية والعلاجية في مستشفى العريش العام، وجارى التنسيق مع مدن القناة لاستقبال حالات قوائم الانتظار لديهم.
 
وحققت مستشفى العريش العام هذا الإنجاز بفريق طبى تم تكليفه من معهد القلب القومي تشرف عليه وزيرة الصحة ومدير معهد القلب الدكتور محمد أسامة و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ومدير عام مديرية الشئون الصحية الدكتور طارق شوكة ومدير مستشفي العريش العام الدكتور أحمد منصور .
 
ويضم الفريق الطبي الدكتور سعيد مرجان ، والدكتور محمد البدرواي ، والدكتور فريد فؤاد والدكتورة غادة قزامل والدكتور أحمد حسن والدكتور تامر الأشقر والدكتور محمد أمام  والدكتور أحمد كامل والدكتور أمجد منير ، والاخصائيين الدكتور أحمد النقيب والدكتور أحمد سامي والدكتور محمد العالم  والدكتور أشرف فؤاد والدكتور أحمد الشافعي والدكتور محمد عرابي والدكتور فارس الوكيل والدكتور كريم جمال والدكتور محمود عثمان 
واستشاري الفنيين عمرو سالم ومشرف تمريض زكريا رمضان.

شمال سيناء

مرضى القلب

وزارة الصحة

مستشفى العريش

العريش

قوائم الانتظار

القلب

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