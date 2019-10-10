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إعفاء 240 مريضًا بشمال سيناء من رسوم الفحوصات الطبية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:15 م
إعفاء 240 مريضًا بشمال سيناء من رسوم الفحوصات الطبية مستشفى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم الخميس في بيان لها أنه تم إعفاء 240 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا .

وأضاف إبراهيم عبد الله مدير عام الخدمة الاجتماعية الطبية أن مساعدة المرضى غير القادرين هدف وغاية وأن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية سواء بالأقسام الداخلية أو الخارجية عن طريق مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام، لافتًا إلى أنه تم إعفاء   200 مريض إعفاءً جزئيًا و 40 مريضًا إعفاء كليًا من المترددين على العيادة الخارجية والأقسام الداخلية متمنيًا صحة أفضل للجميع.


شمال سيناء

العريش

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سيناء

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